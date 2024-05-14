День семьи на Карельском отметят фестивалем пирогов

В среду, 15 мая, всех желающих подарить праздник своим родным, друзьям и просто совсем незнакомым людям и ощутить себя в кругу одной большой семьи ждут на Фестивале семейного пирога в семейном центре «Преображение».
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