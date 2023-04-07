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МИД КНР о вероятной беседе Си Цзиньпина с Зеленским: Пекин поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Украину

МИД КНР о вероятной беседе Си Цзиньпина с Зеленским: Пекин поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Украину

Внешнеполитическое ведомство Китайской Народной Республики, говоря о вероятной беседе главы государства Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским, указало на то, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами текущего конфликта, включая Киев.

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