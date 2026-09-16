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Удары по Киеву: жесть продолжается, дым затянул все небо, жуткий пожар на военном складе

Удары по Киеву: жесть продолжается, дым затянул все небо, жуткий пожар на военном складе

Соловьев говорит о серии взрывов и пожаров. В том числе источники на местах говорят про уничтожение складских помещений с военными грузами в Святошинском районе.

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