Удары по Киеву: жесть продолжается, дым затянул все небо, жуткий пожар на военном складе

Соловьев говорит о серии взрывов и пожаров. В том числе источники на местах говорят про уничтожение складских помещений с военными грузами в Святошинском районе.
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