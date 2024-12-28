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Царьград

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Трагедия в Тверской области: отец подозревается в убийстве четверых детей

Трагедия в Тверской области: отец подозревается в убийстве четверых детей

В Тверской области, в СНТ «Межурка», обнаружены тела четырёх детей. По версии следствия, в трагедии подозревается их отец, который после произошедшего попытался совершить самоубийство.

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