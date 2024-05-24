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Матч ФК "Ростов" – "Зенит" 25 мая – где смотреть онлайн-трансляцию

Матч ФК "Ростов" – "Зенит" 25 мая – где смотреть онлайн-трансляцию

Рассказываем, где смотреть онлайн матч ФК "Ростов" – ФК "Зенит" 25 мая 2024.Когда начало игры Встреча между футбольными клубами "Ростов" и "Зенит" состоится 25 мая на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

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