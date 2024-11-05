Неэтнические погромы Малоизвестный до последнего времени город Коркино в Челябинской области в конце октября громыхнул на всю Россию.
Цыганская этническая преступность в России: без перспективы на депортацию
Комментарии
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vР
viach Россия
Пересказ событий довольно унылый, и нового ничего! Можно было не повторять ранее написанного, но, похоже, у автора последняя корка хлеба уже съедена. Автору моё сочувствие!
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7 час.
Александр Пятнистый
Так вот после этого освобождения весь табор должен бы был перекочевать за Полярный Круг...Или на тот свет, что неизмеримо лучше
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7 час.
КК
Коля Колянов
Я уже думал что они с Умкой подружились.
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3 час.
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