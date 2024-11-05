Цыганская этническая преступность в России: без перспективы на депортацию

vР viach Россия Пересказ событий довольно унылый, и нового ничего! Можно было не повторять ранее написанного, но, похоже, у автора последняя корка хлеба уже съедена. Автору моё сочувствие!

Александр Пятнистый Так вот после этого освобождения весь табор должен бы был перекочевать за Полярный Круг...Или на тот свет, что неизмеримо лучше