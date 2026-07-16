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Царьград

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Politico: Украина опасается за судьбу санкций после смерти Грэма

Politico: Украина опасается за судьбу санкций после смерти Грэма

Politico сообщает: в Киеве обеспокоены отменой санкций после смерти сенатора Линдси Грэма. Представители Украины предполагают, что Дональд Трамп может затянуть введение санкций против России, несмотря на поддержку Белого дома и Сената.

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