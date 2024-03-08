Как «разводят» девушек на 8 марта бесплатными подарками?

Праздника весны 8 марта ждут не только девушки, но и обширная армия мошенников. Жулики используют все возможности, чтобы набить кошельки потуже, а расслабленное и слегка романтичное настроение прекрасной половины человечества в этот замечательный и … .
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