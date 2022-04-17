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14-летняя Андреева выиграла второй профессиональный турнир за две недели

14-летняя россиянка Мирра Андреева вторую неделю подряд стала чемпионкой турнира ITF в Анталье. В этот раз в финале она обыграла №820 Сильвию Амброзио – 7:5, 6:2.

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