14-летняя Андреева выиграла второй профессиональный турнир за две недели

14-летняя россиянка Мирра Андреева вторую неделю подряд стала чемпионкой турнира ITF в Анталье. В этот раз в финале она обыграла №820 Сильвию Амброзио – 7:5, 6:2.
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