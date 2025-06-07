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Царьград

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Сайты КНДР, включая МИД, внезапно перестали работать из-за сбоя сети

Сайты КНДР, включая МИД, внезапно перестали работать из-за сбоя сети

Основные информационные ресурсы Северной Кореи, включая сайт Министерства иностранных дел, оказались недоступны из-за сбоя в Интернете.

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