Орбан тремя фактами объяснил, почему ЕС пора снять санкции с России

Орбан призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции Евросоюзу пора отказаться от политики санкций против России, потому что они не достигли своей цели, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Х.
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