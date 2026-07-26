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В Горловке дети создали 257 бумажных ангелов в память о погибших сверстниках

В Горловке дети создали 257 бумажных ангелов в память о погибших сверстниках

ГОРЛОВКА, 26 июля, ФедералПресс. В преддверии Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе в Горловке прошла акция, в ходе которой воспитанники социального центра и маленькие жители пункта временного размещения изготовили 257 бумажных ангелов.

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