В Горловке дети создали 257 бумажных ангелов в память о погибших сверстниках

ГОРЛОВКА, 26 июля, ФедералПресс. В преддверии Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе в Горловке прошла акция, в ходе которой воспитанники социального центра и маленькие жители пункта временного размещения изготовили 257 бумажных ангелов.