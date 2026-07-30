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Когда одежда стала цветной: как люди окрашивали ткани в прошлом

Когда одежда стала цветной: как люди окрашивали ткани в прошлом

Как много мы знаем о прошлом и тогдашней моде? Уже давно известно, что раньше греческие и римские белоснежные скульптуры были цветными, а стены серых средневековых замков украшались картинами и гобеленами.

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