Когда одежда стала цветной: как люди окрашивали ткани в прошлом

Как много мы знаем о прошлом и тогдашней моде? Уже давно известно, что раньше греческие и римские белоснежные скульптуры были цветными, а стены серых средневековых замков украшались картинами и гобеленами.
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