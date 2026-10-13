6 стрижек в стиле бохо, которые стоит попробовать этой осенью

Этой осенью в моде волосы, которые не выглядят результатом долгой укладки. Мягкие волны, свободно падающие пряди, объём у корней и чёлка, обрамляющая лицо, возвращают в повседневный образ настроение 1970-х.
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