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Политолог Давидян: Пашинян играет на рейтинг требованием к РФ по ЮКЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул неожиданное требование к Москве — выплачивать Еревану по два миллиарда долларов ежегодно за пользование железнодорожной инфраструктурой, которая была восстановлена и модернизирована российскими инвестициями.

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