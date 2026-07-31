Политолог Давидян: Пашинян играет на рейтинг требованием к РФ по ЮКЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул неожиданное требование к Москве — выплачивать Еревану по два миллиарда долларов ежегодно за пользование железнодорожной инфраструктурой, которая была восстановлена и модернизирована российскими инвестициями.
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