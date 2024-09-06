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«Подчеркнуть наследие»: Байден намерен отправиться в «прощальное» турне

«Подчеркнуть наследие»: Байден намерен отправиться в «прощальное» турне

Президент США Джо Байден рассматривает возможность проведения прощального турне по Европе, Африке и Южной Америке, что позволит ему запомниться в памяти людей и заверишь свой президентский срок, пишет газета NY Post.

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