«Подчеркнуть наследие»: Байден намерен отправиться в «прощальное» турне

Президент США Джо Байден рассматривает возможность проведения прощального турне по Европе, Африке и Южной Америке, что позволит ему запомниться в памяти людей и заверишь свой президентский срок, пишет газета NY Post.
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