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Жевательная резинка уничтожила вирус папилломы человека на 93% — и при этом не тронула полезные бактерии рта

Жевательная резинка уничтожила вирус папилломы человека на 93% — и при этом не тронула полезные бактерии рта

Исследователи разработали биоинженерную жевательную резинку, которая значительно уменьшила количество трех микробов, вызывающих рак головы и шеи / © Shutterstock Исследовательскую группу возглавил профессор Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета Генри Дэниелл.

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