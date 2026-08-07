Жевательная резинка уничтожила вирус папилломы человека на 93% — и при этом не тронула полезные бактерии рта

Исследователи разработали биоинженерную жевательную резинку, которая значительно уменьшила количество трех микробов, вызывающих рак головы и шеи / © Shutterstock Исследовательскую группу возглавил профессор Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета Генри Дэниелл.
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