Математик вычислил точную дату конца СВО и победителя конфликта

Евгений Гершензон

Пока это всё пиздобольство! Я не математик. И математику терпеть не могу, может и зря, но сам с таким же успехом, сидя на унитазе, вечерком с сигареткой во-рту, без всякого важного вида,могу дать точно такой же прогноз!