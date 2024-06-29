Математик вычислил точную дату конца СВО и победителя конфликта Юлия ЧелкановаИзвестный математик и аналитик Григорий Кваша вызвал шок и интерес в обществе своими предсказаниями относительно военной спецоперации на Украине, утверждая, что конфликт завершится в 2025 году.
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