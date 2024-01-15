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Нижегородская правда

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Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет выездной прием для жителей Дивеевского округа

Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет выездной прием для жителей Дивеевского округа

31 января 2024 года приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти региона организует выездной прием для граждан, проживающих на территории Дивеевского муниципального округа.

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