Под аплодисменты депутатов бундестага Шольц высказал мысль, похожую на приговор незалэжной.Депутаты германского парламента наградили аплодисментами канцлера Шольца за отказ поддержать прекращение огня на Украине.
Германия не приемлет прекращение огня на Украине
Комментарии
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Eduard
Представьте,что сосед у вас в квартире командует!
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15 час.
Олльга Палецкая
Вот они истинные арийцы: бейтесь хлопци до конца , а мы будем биться с оставшимися победителями!
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13 час.
МБ
Михаил Бердников
Думаю,что другие эксперты более правы в том,что Западу в лице компании Blackrok и ей подобным нужна территория Окраины с её ценностями(сама плодородная земля,уже вывозимая в Германию,как и во время 2-ой мировой войны,залежи лития,нефти,газа и угля)...в залог млрд долларов кредитов
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10 час.
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