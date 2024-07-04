Германия не приемлет прекращение огня на Украине

Вот они истинные арийцы: бейтесь хлопци до конца , а мы будем биться с оставшимися победителями!

МБ

Михаил Бердников

Думаю,что другие эксперты более правы в том,что Западу в лице компании Blackrok и ей подобным нужна территория Окраины с её ценностями(сама плодородная земля,уже вывозимая в Германию,как и во время 2-ой мировой войны,залежи лития,нефти,газа и угля)...в залог млрд долларов кредитов