Евросоюз (ЕС) пытается оказать давление на словацкого премьера Роберта Фицо и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, приказав украинскому президенту Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, перекрыть газопровод.
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