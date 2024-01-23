Посмотрите на топ-20 красивейших мужчин 2023 года. Эти парни заводят наши сердечки с полоборота

Платформа TC Candler опубликовала список самых красивых мужчин 2023 года. Компания ежегодно анализирует новости, упоминания в соцсетях, количество подписчиков и лайков и результаты поиска в интернете, чтобы из более чем 300 тыс.
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