В Америке разбушевался главный русский гигант! Малкин нокаутировал чемпиона, прервав длинную черную серию

Джино не мог забить десять матчей подряд.В гости к «Пингвинз» пожаловали действующие чемпионы из «Флориды», которым предстояло проверить потенциал «Питтсбурга» после первой в сезоне серии из трех побед.
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