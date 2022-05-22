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Байден заявил, что не беспокоится из-за возможного ядерного испытания КНДР

Байден заявил, что не беспокоится из-за возможного ядерного испытания КНДР

Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне, в том числе возможного ядерного испытания, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна.

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