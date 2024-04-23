5 фактов об Александре I

Почему царь часто гулял по улицам Петербурга без свиты и охраны, но с подчиненными был подозрителен? Как он победил Наполеона, при этом не командуя армией сам? И кто назвал его «сфинксом, не разгаданным до гроба»? 1.
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