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Царьград

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Пожар в доме на юго-западе Москвы: спасены 8 человек, трое из них - дети

Пожар в доме на юго-западе Москвы: спасены 8 человек, трое из них - дети

На юго-западе Москвы в 14-этажном доме на улице Академика Варги произошел пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и спасли восемь человек, включая троих детей.

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