Сильные дожди, грозы и ветер до 25 м/с ожидаются в Иркутской области 1 и 2 сентября

По данным Иркутского УГМС и МЧС России, 1 и 2 сентября местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, а также сильный северо-западный ветер 15–20 м/с, местами с порывами до 25 м/с.
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