Актёр электротеатра “Станиславский” Кирилл Турутин скоропостижно умер на 28-м году жизни

Артист скончался ещё в середине января, но СМИ обратили внимание на это лишь сейчас, поразившись молодому возрасту ушедшего из жизни ТурутинаНа сайте электротеатра “Станиславский” размещена трагическая новость: безвременно ушёл из жизни актёр Кирилл Турутин.