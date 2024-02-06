Актёр электротеатра “Станиславский” Кирилл Турутин скоропостижно умер на 28-м году жизни

Артист скончался ещё в середине января, но СМИ обратили внимание на это лишь сейчас, поразившись молодому возрасту ушедшего из жизни ТурутинаНа сайте электротеатра “Станиславский” размещена трагическая новость: безвременно ушёл из жизни актёр Кирилл Турутин.
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