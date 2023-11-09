В Астрахани бывший сотрудник судостроительной организации получил 5,5 лет за взятку

Так он «помогал» ИП убыстрить процесс по перевозке персонала. В Советском районе Астрахани завершился суд над бывшим начальником отдела логистики и таможенного оформления судостроительной организации, обвиненным в получении взятки.
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