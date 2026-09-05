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Европейские эксперты признали неготовность к затяжной войне с Россией

Европейские эксперты признали неготовность к затяжной войне с Россией

Неготовность Европы к затяжной войне с Россией в случае вооруженного конфликта резюмировали делегаты форума, организованного Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), сообщает 5 сентября газета The Guardian, ссылаясь на материалы дискуссии.

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