ДТП произошло 19 января в 6:25 на 16 км автодороги «Подъезд к Северодвинску» от федеральной автодороги М- 8 «Холмогоры».
Популярные статьи
- Атомный подводный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов», построенный корабелами Севмаша, совершил переход из Белого в Баренцево море
- В Вилегодском районе вынесли приговор бывшему замглавы администрации, который похитил 180 тысяч рублей из бюджета
- «Это близко, дорого и свято для нас»: в Архангельске встретились жители блокадного Ленинграда
Свежие комментарии