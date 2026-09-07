Блеск комедии и затворничество в нищете: трагический финал звезды «Карнавальной ночи» Тамары Носовой

Экран подарил ей любовь миллионов зрителей: задорная Тося из «Карнавальной ночи», эксцентричная Комариха из «Свадьбы в Малиновке» и величественная донна Роза д’Альвадорец из комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!» покоряли зал с первых секунд.
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