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Блеск комедии и затворничество в нищете: трагический финал звезды «Карнавальной ночи» Тамары Носовой

Блеск комедии и затворничество в нищете: трагический финал звезды «Карнавальной ночи» Тамары Носовой

Экран подарил ей любовь миллионов зрителей: задорная Тося из «Карнавальной ночи», эксцентричная Комариха из «Свадьбы в Малиновке» и величественная донна Роза д’Альвадорец из комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!» покоряли зал с первых секунд.

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