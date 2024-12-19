«Искандеры» обесточили Кривой Рог, «Торнадо-С» накрыла цели в пригороде Харькова, ударные беспилотники в шести областях, удары по Украине на сегодня, 19 декабря Юлия СоколоваКривой Рог остался без света и воды после точных ударов “Искандерами”.