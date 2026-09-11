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Энциклопедия Техники

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Черноплодка: гибрид Мичурина, который мы недооцениваем

Черноплодка: гибрид Мичурина, который мы недооцениваем

Когда я впервые всерьёз заинтересовалась черноплодкой, меня не покидало ощущение, что с этой ягодой что-то не так.

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