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Сенатор Шейкин: мошенники начали рассылать россиянам письма от имени налоговой

Сенатор Шейкин: мошенники начали рассылать россиянам письма от имени налоговой

Мошенники начали обманывать россиян, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации. Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор Артем Шейкин.

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