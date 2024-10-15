Макрон: Нетаньяху не должен забывать, что Израиль создали указом ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не должен забывать, что его страна создана указом ООН. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на закрытом совете министров, его процитировало издание Le Parisien.
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