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В России оценили возможность закрытия «Северных потоков» навсегда

В России оценили возможность закрытия «Северных потоков» навсегда

  «Ъ»: российские газовики с недоумением оценили информацию с закрытием «Северных потоков» Российские газовики с недоумением отреагировали на сообщения немецкой  «Ъ»: российские газовики с недоумением оценили информацию с закрытием «Северных потоков» Российские газовики с недоумением отреагировали на сообщения немецкой прессы о том, что обе поврежденные нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» якобы могут быть полностью закрыты навсегда, так как их разъест соленая морская вода.

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