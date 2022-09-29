В России оценили возможность закрытия «Северных потоков» навсегда

«Ъ»: российские газовики с недоумением оценили информацию с закрытием «Северных потоков» Российские газовики с недоумением отреагировали на сообщения немецкой «Ъ»: российские газовики с недоумением оценили информацию с закрытием «Северных потоков» Российские газовики с недоумением отреагировали на сообщения немецкой прессы о том, что обе поврежденные нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» якобы могут быть полностью закрыты навсегда, так как их разъест соленая морская вода.