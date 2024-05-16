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Не врать, не брать, совершенствоваться и побеждать! Основные мысли из выступления Белоусова в СФ

Не врать, не брать, совершенствоваться и побеждать! Основные мысли из выступления Белоусова в СФ

Буквально час назад Андрей Белоусов закончил своё интереснейшее выступление в стенах Совета Федерации (СФ), где закончил его такими словами: «Я всегда руководствовался железобетонным принципом: ошибиться можно – врать нельзя!».

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