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Отставка или битва за власть: названы пять сценариев политической судьбы канцлера ФРГ

Отставка или битва за власть: названы пять сценариев политической судьбы канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может уже в ближайшие выходные уйти в отставку. Об этом пишет издание Politico.

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