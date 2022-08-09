Мировое обозрение

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Наша арта ДОЛБИТ ВСУ каждую секунду! Новости и свежие видео за последний час с Украины 9 августа (16 видео)

Наша арта ДОЛБИТ ВСУ каждую секунду! Новости и свежие видео за последний час с Украины 9 августа (16 видео)

09.08.2022 На Донецком направлении российские и союзные войска, применяя имеющиеся средства огневого поражения, вынуждают ВСУ нести тяжелые потери и не дают возможности украинским боевикам эффективно перебросить подкрепления на другие направления.

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