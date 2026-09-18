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IDEM 2026: Неделя Итальянского Дизайна

IDEM 2026: Неделя Итальянского Дизайна

С 18 по 21 ноября 2026 года в Новом Манеже состоится шестая неделя итальянского дизайна IDEM — одно из ключевых событий, объединяющих итальянскую культуру, современный дизайн и архитектуру.

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