«Зенит-Казань» обыграл АСК и сохранил лидерство в Суперлиге

Состоялись восемь матчей 23-го тура чемпионата России волейбольной Суперлиге среди мужчин. «Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:21) «Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 28:26) «Урал» (Уфа) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (25:23, 23:25, 37:39, 23:25) «Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (17:25, 23:25, 21:25) «Газпром-Югра» […].
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии