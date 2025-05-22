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Царьград

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Путин и Трамп: двухчасовой диалог обсудил украинский конфликт

Путин и Трамп: двухчасовой диалог обсудил украинский конфликт

Американский сенатор Линдси Грэм предупредил о возможном ущербе, который действия Путина в украинском конфликте могут нанести Китаю и союзникам Москвы.

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