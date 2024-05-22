Это гонки или ралли? Скорость перехода на отечественное ПО приравняли к автомобильной

Россия достигла примерно 50%-ного уровня импортозамещения по основным программным продуктам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2024» (ЦИПР) в Нижнем Новогороде.
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