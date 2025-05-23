Росарио Мурильо поздравила Маргариту Симоньян с орденом от Путина

Сопредседатель Никарагуа Росарио Мурильо поздравила главреда RT Маргариту Симоньян с получением в Кремле ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени от Владимира Путина, отметив её вклад в журналистику и сотрудничество на глобальной арене.