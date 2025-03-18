«Я супергерой»: Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании детей

Самый шумный в семье — младший Тихон, признался телеведущий Фото: ГПМ Радио «Я супергерой — рано встаю, у меня трое детей, я живу „в режиме ниндзя“, — заявил Дмитрий Шепелев в шоу „Утро с Веснушкой и Кипятошей“ на Детском радио.