В России уровень убийств достиг минимального показателя за десять лет

В России уровень убийств и покушений на убийства за последние десять лет сократился почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные анализа состояния преступности в стране за 11 месяцев прошлого года, которые в Генпрокуратуре по запросу ТАСС.
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