Nvidia заявила, что все ошиблись: новой версии DeepSeek потребуется «в 100 раз больше вычислительной мощности»

Генеральный директор Дженсен Хуанг обсудил влияние новой модели искусственного интеллекта китайского стартапа DeepSeek в интервью Джиму Крамеру из CNBC Хуанг заявил, что новая модель на самом деле потребует гораздо больше вычислительных мощностей, чем думали в отрасли.