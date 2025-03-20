Nvidia заявила, что все ошиблись: новой версии DeepSeek потребуется «в 100 раз больше вычислительной мощности»

Генеральный директор Дженсен Хуанг обсудил влияние новой модели искусственного интеллекта китайского стартапа DeepSeek в интервью Джиму Крамеру из CNBC Хуанг заявил, что новая модель на самом деле потребует гораздо больше вычислительных мощностей, чем думали в отрасли.
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