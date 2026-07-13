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Царьград

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Совет ЕС объявил санкции против 13 лиц и организаций из России

Совет ЕС объявил санкции против 13 лиц и организаций из России

Совет ЕС ввел санкции против 9 россиян и 4 организаций, обвиняя их в кибератаках на Украину и ЕС. Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения бездоказательными, напомнив об отсутствии реальных фактов.

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