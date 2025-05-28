В Китае оценили угрозу от американского бомбардировщика B-52 выше, чем от F-35

Согласно мнению аналитиков из Академии раннего предупреждения Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, американский бомбардировщик B-52 Stratofortress представляет собой более значительную опасность, нежели истребитель F-35 Lightning II.
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